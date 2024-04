Treinar panturrilha é importante para a saúde

Muitas vezes chamadas de "segundo coração", as panturrilhas desempenham um papel crucial na circulação sanguínea. Localizadas na parte posterior da perna, os músculos gastrocnêmio e sóleo (a famosa "batata da perna") funcionam como uma bomba muscular, impulsionando o sangue de volta ao coração contra a gravidade.

Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (1), Dinei Carlos apontou que ao contrair, as panturrilhas comprimem as veias, impulsionando o sangue para cima. As válvulas venosas garantem o fluxo correto, evitando o refluxo. Quando esse sistema falha, podem surgir problemas como varizes, câimbras, inchaço e até coágulos sanguíneos.

Confira a coluna na íntegra: