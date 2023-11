Treino de sete semanas pode entregar o corpo desejado nesta reta de final de ano

A quase 50 dias da virada do ano o físico sonhado para as festas de réveillon, ou para o verão 2023/2024, ainda pode ser conquistado. É o que garante o nutricionista e personal trainer, Murilo Zede de Barros. Segundo o profissional, dedicação, foco, cardápio balanceado e treino compõem o arsenal para o desenvolvimento do corpo desejado.

“Dá tempo sim, mas é importante saber o objetivo da pessoa. Uma pessoa que deseja eliminar 10 quilos, o ideal, para quem já pratica atividade física, é perder de um (1) a dois (2) quilos por semana. Mais que isso é uma dieta muito restritiva em calorias ou algum problema de saúde. Então em sete semanas dá sim para conquistar um corpo legal dependendo do objetivo”.

Barros falou ainda sobre a importância de respeitar o limite do corpo, a escolha da atividade física para cada indivíduo e orientou o que fazer para aumentar a chance de sucesso mesmo em meio a um período de muitas festas e confraternizações de final de ano. Acompanhe a entrevista completa.