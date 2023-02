Três judocas de MS conquistam medalhas em competição nacional

Com 14 atletas em torneio, Mato Grosso do Sul conquistou ouro, prata e bronze na disputa do Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21, que ocorreu neste fim de semana (04 e 05) no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

O meeting realizado em solo sul-mato-grossense abriu a temporada 2023 do judô nacional, recebendo os principais atletas de categoria de base da modalidade.

Organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o campeonato recebeu apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Quem garantiu a medalha de ouro para o Estado foi a judoca Ana Demarco, atleta da Associação Desportiva Moura. Ana venceu a disputa na categoria Feminino Médio Sub-18 (até 63 kg) e é beneficiária do Bolsa Atleta Estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No torneio, Mato Grosso do Sul recebeu grandes e importantes pessoas do judô nacional e futuros integrantes de equipes olímpicas. "Alegria grande de poder mostrar que Mato Grosso do Sul está preparado para grandes eventos, principalmente no Guanadizão, um símbolo do esporte", frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Herculano acredita que o torneio dá chance para que os atletas de Mato Grosso do Sul tenham intercâmbio com atletas de outros estados e, se classificados, de representar brasileiros e sul-mato-grossenses em outros países.

Já o titular da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Marcelo Miranda, projeta como fundamental o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte, para o esporte local, que adota como princípio básico da transversalidade.

"É algo que reflete na sociedade. Torneios dessa magnitude movimentam economia, com hotéis, transporte, entre outros, sem contar o legado esportivo deixado, que vai além das medalhas. Tem o incentivo ao esporte como instrumento de inclusão", afirma Marcelo.

CROÁCIA

Todos os medalhistas garantiram vaga para a disputa no próximo mês da etapa do Circuito Europeu em Zagreb, capital da Croácia. Os três sul-mato-grossenses classificados vão contar com o apoio da Fundesporte para participar do torneio fora do país.

"Agora vamos treinar e conseguir o melhor resultado lá, onde estão os melhores de cada país, todos bem treinados", comenta Marcos Paulo, atleta do Judô Clube Rocha/Rádio Clube que ficou com o bronze na categoria masculino ligeiro Sub-18 (até 55kg).

A prata no meeting veio nas disputas do Sub-21, realizadas no domingo (5). A atleta que garantiu a conquista para Mato Grosso do Sul foi Nathália Camily, do Judô Futuro, na categoria Feminino Médio (até 70kg).

CLASSIFICAÇÃO

Categoria sub-18 masculino:

Marcos Paulo Silva - 3º lugar, medalha de bronze; Judô Clube Rocha; Ligeiro (até 55 kg).

João Pedro Gomes - 4º lugar; Judô Clube Rocha; Meio-pesado (até 90 kg).

Andrey Kuttert - 5º lugar; Associação Yada de Judô; Superligeiro (até 50 kg).

Henrique de Sena - 7º lugar; Judô Futuro; Meio-médio (até 73 kg).

Gabriel Arruda - 7º lugar; Clube Sakurá de Judô; Meio-pesado (até 90 kg).

Categoria sub-18 feminino:

Ana Demarco - 1º lugar, medalha de ouro; Associação Desportiva Moura; Médio (até 63 kg).

Stefanny Carbonaro - 5º lugar; Associação Yada de Judô; Meio-pesado (até 70 kg).

Rafaela Rocha - 7º lugar; Judô Clube Rocha; Leve (até 52 kg).

Mirella Santos - 7º lugar; Clube Sakurá de Judô; Meio-médio (até 57 kg).

Categoria sub-21 masculino:

Bruno Dias Duarte - 5º lugar; Associação Cano de Judô; Pesado (mais de 100 kg).

Categoria sub-21 feminino:

Nathália Camily Arruda - 2º lugar, medalha de prata; Judô Futuro; Médio (até 70 kg).

Milena Demarco - 5º lugar; Associação Desportiva Moura; Leve (até 57 kg).

Ana Carolina Spessoto - 5º lugar; Associação Yada de Judô; Meio-pesado (até 78 kg).

*Com informações do Governo do Estado