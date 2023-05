Três municípios de MS sediam Festival Paralímpico

Os municípios de Campo Grande, Corumbá e Dourados realizam, neste sábado (20), das 8 às 12 horas, mais uma edição simultânea do Festival Paralímpico para crianças e adolescentes, na faixa etária de oito a 17 anos, com ou sem deficiência.

O objetivo é que eles conheçam e vivenciem modalidades paralímpicas, por meio de atividades demonstrativas e lúdicas. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

A expectativa é de que participem 175 crianças e adolescentes em cada uma das cidades em Mato Grosso do Sul. Os participantes divididos em quatro grupos e em sistema de rodizio experimentarão os fundamentos de cada modalidade esportiva. Ao fim do evento, serão entregues certificados de participação.

Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) por meio do Centro de Referência Paralímpico, o Festival conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com o CPB, 121 núcleos espalhados pelo país vão receber o Festival Paralímpico neste ano. A ação é organizada desde 2018, incentivando a prática esportiva por meio da vivência com novas modalidades.

Atividades

Na capital, serão ofertadas as modalidades atletismo, bocha paralímpica, basquetebol em cadeira de rodas e tênis de mesa, no Parque Olímpico Ayrton Senna (clique aqui para se inscrever em Campo Grande). Ônibus estarão disponíveis a quem se interessar, com saída dos terminais Nova Bahia, General Osório, Moreninhas e Guaicurus.

Corumbá vai disponibilizar quatro modalidades aos participantes: atletismo, tênis de mesa, judô e bocha paralímpica, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros (clique aqui para se inscrever em Corumbá). Já em Dourados, no Clube Indaiá, atletismo, judô, tênis de mesa e voleibol sentado serão os esportes demonstrados. O município já atingiu o limite de inscrições.

Serviço

Em Campo Grande, evento será no Parque Olímpico Ayrton Senna; em Corumbá, Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiro; e no Clube Indaiá em Dourados. Esportes ocorrem de foma simultânea nos municípios das 8h às 12h.

Mais informações: (67) 99247-8742 (Amanda Velasco – Campo Grande), (67) 99672-9248 (Rafael – Corumbá) e (67) 99923-1122 (Rafael Alencar – Dourados).

*Com informações do Governo do Estado