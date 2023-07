Tribunal do Trabalho abre edital de concurso público no Estado

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) publicou, nesta segunda-feira (3), no Diário Oficial da União, Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2023 para concurso público destinado ao provimento de cargos dos Quadros Permanentes de Pessoal do TRF3 e das Seções Judiciárias dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

As vagas são de Analista Judiciário Área Judiciária e Área/Especialidade Administrativa, Arquitetura, Arquivologia, Contadoria, Enfermagem, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Estatística, Informática, Medicina (Clínica Geral, do Trabalho e Psiquiatria), Psicologia, Serviço Social, Oficial de Justiça Avaliador Federal. A remuneração inicial do cargo é de R$ 13.202,62.

Para os cargos de Técnico Judiciário as vagas são para as especialidades Agente de Polícia Judicial, Edificações, Enfermagem, Informática e Segurança do Trabalho. A remuneração inicial do cargo é de R$ 8.046,84.

Conforme edital, as inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp, das 10 horas do dia 12 de julho até às 23h59 do dia 10 de agosto de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 115,00 para os cargos de Analista Judiciário e de R$ 105,00 para Técnico Judiciário.

Vagas reservadas

É reservado o percentual de 5% das vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso às pessoas com deficiência, conforme disposto no § 2.º do artigo. 5.º da Lei n.º 8.112/1990, no Decreto n.º 3.298/1999 e na Resolução n.º 246/2013 do Conselho da Justiça Federal (CJF); e 20% das vagas aos candidatos negros, de acordo com a Lei nº 12.990/2014 e Resolução nº 203/2015, alterada pela Resolução 457/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Provas

A aplicação das Provas Objetivas e Discursiva, Estudo de Caso e Discursiva está prevista para o dia 8 de outubro de 2023. A divulgação do Gabarito e das Questões das Provas Objetivas será no dia 10 de outubro.

As próximas etapas serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e disponibilizadas no site da Vunesp.



O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do TRF3.

Edital de Abertura de Inscrições n.º 01/2023

*Com informações da Justiça Federal