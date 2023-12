Troca de presentes no Natal: o que diz a legislação e como proceder

O período de troca de presentes no Natal é uma das épocas mais movimentadas do comércio. No entanto, é importante que os consumidores estejam cientes de seus direitos e deveres para evitar problemas.

Ao Jornal CBN Campo Grande, o Secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, comentou que os clientes devem estar atentos a política de troca da loja. "A legislação estabelece que a política de troca tem que ser apresentada pela loja física. No caso da loja física, é importante você se informar sobre o prazo de troca, os dias que a loja pratica a troca, tem lojas que não trocam na segunda-feira, porque ela está repondo estoque, está fazendo um processo de decoração na loja, um arranjo, uma arrumação, e aí ela não quer parar para fazer a troca."

Continue Lendo...

Confira a entrevista na íntegra: