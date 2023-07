Troca-troca no comando dos partidos sinaliza os pré-candidatos a prefeito

Os bastidores dos partidos estão movimentadíssimos com a discussão sobre as eleições municipais. É o momento dos dirigentes contratarem pesquisas para consumo interno, porque querem conhecer a aceitação do eleitor dos nomes disponíveis no partido. Alguns até já definiram seus pré-candidatos. Isso é visível na troca-troca de presidente das legendas. O exemplo pode ser em Campo Grande, onde essa mudança de comando partidário indica quem pode ser o candidato a prefeito.

Mas nem tudo se decide com diálogo. É o caso da disputa interna no União Brasil que foi parar na Justiça. E quem acabou perdendo essa briga foi o grupo da senadora Soraya Thronicke com a decisão do Tribunal de Justiça com a derrubada da liminar do desembargador Marcos Rodrigues, que suspendeu a eleição da ex-deputada federal e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, para presidente regional.

Antes mesmo de sair essa decisão, Soraya arrumou as malas e se mudou para o Podemos. Mas deixou o seu grupo no União Brasil. Agora, Rose assumirá, de fato e de direito, o comando do partido se não surgir uma nova reviravolta.Com o controle do partido nas mãos, Rose pode ser pré-candidata a prefeita sem o risco de ser boicotada. Governar Campo Grande é um sonho antigo dela. E quase chegou lá em 2016, quando foi para o segundo turno e perdeu para Marquinhos Trad. Desta vez, Rose vai preparar o partido e ser mais cautelosa na discussão do processo eleitoral por estar na Superintendência da Sudeco. Mas a prefeitura continua no radar dela.

E quem está, também, com radar ligado é o deputado federal Beto Pereira. Ele vai assumir a presidência do PSDB em Campo Grande para pavimentar o caminho até as eleições do ano que vem. O ex-governador Reinaldo Azambuja, o manda-chuva do partido no Estado, já reuniu o consenso em torno do nome de Beto.

Outra reviravolta ocorreu no PSD. O senador Nelsinho Trad, cacique do partido no Estado, barrou o seu irmão, Marquinhos Trad, de assumir o comando da legenda em Campo Grande para tirá-lo da linha de tiro dos adversários em razão das denúncias de crimes sexuais que pesam sobre o ex-prefeito. E como Marquinhos está impedido de disputar a prefeitura, Nelsinho entregou o comando do partido na Capital ao deputado estadual Pedrossian Neto depois de conversar com Marquinhos. Tudo acabou sem sequelas. Este gesto sinaliza a indicação do parlamentar para concorrer a prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira na íntegra: