Turnê Viola e Batuque encerra em Campo Grande

No quadro CBN Cultural desta sexta (25), Marcos Assunção e Marco Lobo, fizeram um verdadeiro espetáculo ao vivo. A combinação entre as culturas brasileiras, baiana e sul-mato-grossense, deu mais que certo. A turnê "Viola e Batuque", fecha com chave de ouro em Campo Grande.

Eles destacam que o conjunto de instrumentos das culturas, registraram um albúm completo e encantador. O lançamento foi pensado em alcançar a população do Estado e aproxima-los da cultura natal. Pensando nisso, percorreram por nove cidades, como Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Ivinhema, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Coxim, Aquiadauna e por fim, farão show em Campo Grande, totalizando dez cidades.

Nas apresentações, além de muita música, fizeram também um worshop musical sobre instrumentos musicais, para crianças e adultos dos municípios.

O instumentisa e o músico, denominam a fusão de instrumentos de "miscigenação cultural" e completa que nesta geração, as pessoas precisam dar mais ênfase as músicas tradicionais para não cair no esquecimento.

Para assistir a entrevista completa, confira na íntegra.