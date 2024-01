Tutores têm até sexta-feira para efetivar a matrícula dos alunos

Os pais de alunos pré-matriculados na Rede Estadual de Ensino já podem acessar a lista de designação dos estudantes para as escolas de Mato Grosso do Sul. A família tem entre esta segunda-feira (8) e sexta-feira (12), para efetivar a matrícula na escola, presencialmente.

A lista dos estudantes designados foi divulgada neste domingo (7) e cada responsável pode acessar as informações pelo sistema Matrícula Digital, com o cadastro do aluno.

De acordo com o Governo do Estado, em 2024, Mato Grosso do Sul terá 100% dos municípios com a oferta de turmas com ensino em tempo integral. A Secretaria de Estado de Educação (SED) anunciou que neste ano letivo, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul terão, no mínimo, uma unidade com oferta de ensino em tempo integral.

Ano letivo 2024

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1° de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada voltada para a preparação das equipes escolares acontece entre 08 a 20 de fevereiro de 2024. O término do ano escolar está previsto para o dia 20 de dezembro de 2023.

