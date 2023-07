Uems abre curso de ferramentas digitais

Acadêmicos e servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), residentes em Campo Grande, podem se inscrever para o curso "Inclusão digital para acadêmicos da UEMS/UUCG", que faz parte da extensão do curso de Ciências Biológicas da UEMS/Campo Grande.

O objetivo é promover o acesso, autonomia e desenvolver a operacionalização dos estudantes para o uso de ferramentas de edição de texto, de planilhas e apresentação em ferramentas do Microsoft Office, Libre Office, arquivos online do Google e PDF.

O projeto é coordenado pela professora Dra. Zildamara Holsback e conta com a colaboração de outras professoras e dos bolsistas Victor Hugo Vernochi Rosa e Noêmia Camy de Araújo Bittencourt.

Serão ofertadas 30 vagas e aulas ocorrem sempre às quartas-feiras das 13h às 17h no laboratório de informática do bloco F. As aulas iniciam no dia 02 de agosto e terminam no dia 15 de dezembro. Será emitido certificado de 80 horas aos participantes que estiverem presentes em 75% da carga horária.

*Com informações da UEMS