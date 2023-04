UEMS cria programa "mulheres na Ciência"

Com a missão de promover e fortalecer a presença das mulheres na ciência, a Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) criou o programa Mulheres na Ciência.

Á frente da Pró reitoria a Professora Doutora Luciana Ferreira as Silva ressalva a importância do projeto e ações dessa natureza, “São fundamentais para que de fato a gente consiga ter mais mulheres na universidade e mulheres na liderança”, afirma.

Para a professora programas como esse tem de incluir a infraestrutura da universidade e outras ações efetivas para acolher essas mulheres, tanto docentes, como alunas para que elas permaneçam e saiam levando o impacto de suas formações.

Segundo ela, a instituição comemora a evolução do programa. Hoje, nos editais de pesquisa lançados pela UEMS é contabilizado um tempo maior para alunas e professoras que tenham filhos na primeira infância. O programa procura aumentar cargos de liderança ocupados por mulheres na instituição. Segundo o Observatório de Mulheres da Universidade, apesar de metade do total de docentes da UEMS serem mulheres, apenas 32% delas lideram grupos de pesquisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comemoração aos 30 anos, o edital do Prêmio Talentos da Pós graduação, que premia dissertações e teses, traz a categoria “mães pesquisadoras”.

No mês de março a UEMS completou 30 anos de história, a instituição está presente em 28 cidades do estado com 15 unidades universitárias e 13 polos de educação a distância, e deve atingir neste ano a marca de 22 mil profissionais formados em diversas áreas do conhecimento. Atualmente a universidade oferece 90 cursos de graduação e pós graduação, com 2.500 novas vagas a cada ano.