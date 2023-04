UEMS oferece vagas por meio de Histórico Escolar

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo permanente 2023 de ingresso na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, nesta modalidade o aluno pode usar a nota do "Histórico Escolar" para preencher vagas remanescentes nos cursos de graduação. São ofertadas vagas para 42 cursos de graduação.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, até 16 de abril. Estão abertas vagas nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Para se inscrever o candidato deverá preencher o Formulário (Inscrição) e anexar o Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, obtido mediante a participação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O candidato deverá, ainda, preencher o Formulário de Inscrição indicando a sua opção de curso e sistema de concorrência, não sendo possível a alteração de dados após a divulgação da Lista de Inscrições Homologadas.

Os classificados serão convocados para matricula por meio de edital, assim para realizar sua matrícula os estudantes devem ficar atentos as datas, horários e locais.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente via telefone (67) 3902-2516, por meio eletrônico no e-mail dind@uems.br ou pelo site da instituição.