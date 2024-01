Divulgada lista dos aprovados no vestibular da UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou o resultado final do vestibular 2024. Foram aprovados mais de 6 mil candidatos para 786 vagas em 32 cursos de graduação.

Os aprovados na primeira chamada serão convocados para matrícula no dia 17 de janeiro. A lista de convocados pode ser acessada aqui.

Para se matricular, os candidatos precisam enviar a documentação exigida pela universidade. A lista completa da documentação está disponível no edital de divulgação do vestibular.

Cotas

O vestibular da UFGD reserva metade das vagas para estudantes que cursaram os três anos do ensino médio em escola pública.

Os candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas precisam comprovar sua condição de estudante de escola pública e, se for o caso, de pessoa com deficiência ou de indígena.

Candidatos com menor concorrência

Em alguns cursos, o número de candidatos aprovados na primeira chamada é menor que o número de vagas ofertadas. Nesses casos, os candidatos às vagas reservadas não precisam comprovar os critérios da modalidade de concorrência inscrita.

Nesta edição do vestibular, os cursos que serão contemplados com essa facilidade na primeira chamada são:

Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Aquicultura; Engenharia de Energia; Física; Geografia; Gestão Ambiental; Letras; Matemática; Química.

*Com informações da UFGD