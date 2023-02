UFMS abre 3 mil vagas para quem prestou vestibular em anos anteriores

Candidatos que fizeram as provas do Vestibular UFMS, do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em anos anteriores têm mais uma oportunidade de ingressar em cursos de graduação. O processo seletivo, Quero ser UFMS oferece 3,1 mil vagas e as inscrições estão abertas.

As oportunidades estão distribuídas entre 101 cursos presenciais e a distância. Podem participar da seleção aqueles que prestaram o Enem entre os anos de 2018 e 2022, quem realizou a prova do Vestibular UFMS entre 2019 e 2023 ou, ainda, quem participou da 3ª etapa do PASSE nos triênios 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022.

As inscrições devem ser feitas no portal Inscrição até o dia 28 de fevereiro. Os interessados devem realizar o cadastro na página, que dará acesso à Área do Candidato. Em seguida, o candidato deve selecionar o município, a unidade e o curso ao qual deseja concorrer; selecionar a modalidade de concorrência; preencher os dados; digitar o número de inscrição no Enem, Vestibular UFMS, Vestibular Digital UFMS ou PASSE e o respectivo ano de realização; e anexar os documentos solicitados.

O resultado do Quero ser UFMS e a convocação para matrícula deve ser divulgado no dia 10 de março.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul