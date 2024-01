UFMS abre concurso com 27 vagas para professores em diversas áreas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu inscrições para concurso público de professores do Magistério Superior. São 27 vagas em diversas áreas do conhecimento, com remuneração que varia de acordo com a classe e regime de trabalho.

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva, destaca que o concurso visa à qualificação do quadro de profissionais da Universidade, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino. “Reflete o compromisso da Universidade em manter padrões elevados de qualidade acadêmica, buscando constantemente profissionais capacitados", afirma.

O concurso também representa uma oportunidade única para os profissionais atuarem em uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. "O ingresso por meio de concurso público oferece vantagens significativas para a carreira acadêmica, proporcionando estabilidade profissional, desenvolvimento contínuo e acesso a recursos para pesquisa", ressalta a pró-reitora.

O concurso público é realizado em três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. A previsão é que todas as fases sejam realizadas entre os dias 4 e 7 de junho. As provas serão realizadas em Três Lagoas para as vagas destinadas para o município e em Campo Grande para todas as demais vagas.

O valor da inscrição para o concurso será de R$250 para todas as áreas. A isenção pode ser solicitada por candidatos com famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. A isenção da taxa também pode ser feita por candidatos cadastrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido de isenção pode ser realizado até o dia 31 de janeiro.

*Com inofrmações da UFMS