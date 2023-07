Inscrições para transferência, refugiados e portador de diploma

Estudantes de graduação de outras instituições de Ensino Superior, refugiados, e portadores de diploma de graduação podem se inscrever, até 17 de julho, no processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da UFMS neste segundo semestre.

O candidato deverá realizar o cadastro no Portal de Ingresso da Universidade.

Há vagas disponíveis em cursos presenciais e a distância distribuídos em todos os câmpus da Universidade nas áreas de Ciências Contábeis; Direito; Administração; História; Geografia; Letras; Pedagogia; Engenharias; entre outras.

O edital de transferência externa é publicado duas vezes por ano a cada semestre. Nos últimos três anos, foram cerca de 3100 inscrições. Conforme o edital, as vagas para o processo de transferência externa serão destinadas primeiramente para estudantes cujo o curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino. E, posteriormente, para estudantes interessados em mudar de curso, desde que seja do mesmo grupo estabelecido.

Confira o edital completo neste link.

*Com informações de UFMS