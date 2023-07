UFMS abre vaga para cursos de especializações modelo EAD

Inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estará aberta até dia 15 de setembro, para as especializações em Linguística Aplicada, Ensino de Línguas e Tutoria em Educação.

São mil vagas para cada curso e cada curso possui diferentes desempenhos. Vale lembrar que a modalidade é EAD (Ensino a distância) e será ministrado utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFMS.

A tutoria tem o propósito de capacitar profissionais para exercerem a função de mediadores de aprendizagem online, com os aspectos teóricos, tecnológicos, técnicos, pedagógicos e contextuais envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais.

Por outro lado, a pós-graduação em Linguística Aplicada tem como objetivo formar professores especializados em ensino e aprendizagem de línguas e linguagens, com foco em metodologias atuais em diversos contextos educacionais, conforme explicou Daiani Riedner, diretora em exercício da Agência de Educação Digital e a Distância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar, é necessário possuir diploma de graduação ou sequencial de formação específica. Os interessados podem realizar suas inscrições gratuitamente no portal posgraduacao.ufms.br. Alunos que estão prestes a concluir a graduação também podem participar, desde que comprovem a conclusão do curso antes do término do período de matrícula.

A duração dos cursos é de 18 meses, com 360 horas de carga horária, sendo 12 meses para o cumprimento dos créditos das oito disciplinas e seis meses para a elaboração do trabalho final de curso.

Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente, com base nas respectivas submissões e na data e horário. A comissão adverte que após a finalização do cadastro, o candidato não poderá alterar ou incluir anexos.

Confira o edital.