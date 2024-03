UFMS divulga datas das provas do Vestibular e PASSE 2025

Os candidatos que desejam ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2025 já podem se programar: as provas do Vestibular e do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) serão realizadas nos dias 1º e 8 de dezembro, respectivamente.

As provas serão aplicadas das 8h às 13h, e os editais com todas as informações detalhadas serão publicados em 2 de setembro.

“A consolidação da realização das provas nos dois primeiros domingos de dezembro estabelece uma cultura e permite que os jovens que desejam estudar na UFMS se preparem com antecedência. Está prevista ainda para o mês de abril a publicação do conteúdo programático”, apontou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

O Vestibular é a porta de entrada para os estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que o concluirão até a data de matrícula na UFMS. A avaliação consiste em questões objetivas de múltipla escolha e redação. As inscrições serão abertas em breve, e o conteúdo programático será divulgado em abril.

Já o PASSE é uma oportunidade para os estudantes que ainda estão cursando o Ensino Médio ingressarem na UFMS de forma gradual. O processo seletivo é composto por três etapas, com avaliações ao final de cada ano letivo. Na última etapa, os candidatos também escrevem uma redação e escolhem o curso desejam cursar.

*Com informações da UFMS