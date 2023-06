UFMS oferece curso gratuito de atualização para cuidadores de idosos

As inscrições para o curso gratuito de atualização para cuidadores de idosos devem ser realizadas até 25 de junho. A formação é direcionada para profissionais que já atuam na área e os interessados devem apresentar a documentação que comprove vínculo trabalhista. Para se inscrever, clique aqui.

Para a coordenadora da Universidade aberta à Pessoa Idosa (Unapi), Camila Guimarães Polisel, o objetivo do curso é melhorar as práticas de cuidados direcionadas à pessoa idosa por meio de temas do dia a dia. “As pessoas que estarão com a gente terão a oportunidade de terem aula com diversos profissionais de saúde com formações diferentes. Outro diferencial é a metodologia do curso que será on-line e com aulas ao vivo, então, esse cursista poderá assistir a aula de onde ele estiver, inclusive, no seu ambiente de trabalho e ao mesmo tempo pode interagir com os professores do curso tirando suas dúvidas”, aponta.

A cuidadora Jucelia Cordeiro Sousa Passos trabalha na Universidade da Maturidade, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Tocantins e participou do curso no ano passado. “Fiz o curso de cuidadora para aprender as técnicas de cuidar das pessoas idosas e vi a oportunidade de aprendizado, então, fiz o curso e aprendi, e digo que vale muito a pena fazer”.

A técnica em enfermagem Maria Lúcia da Conceição Santos também já realizou a formação na UFMS. “Eu trabalho como cuidadora e eu amo o que eu faço. Eu só não vou fazer de novo porque eu já fiz duas vezes”, relata.

As aulas terão início no dia 3 de julho e haverá certificação de 40 horas. Caso a inscrição seja efetivada após análise da documentação, o candidato receberá e-mail com confirmação e será criado um grupo no WhatsApp com os participantes para envio do link das aulas. Para avaliação, os alunos deverão atingir nota igual ou superior a 7,0 nas atividades propostas, além de alcançar pelo menos 75% de presença.

São 100 vagas disponíveis, e as aulas serão ministradas de forma remota por residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados das áreas de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Fisioterapia. Entre os temas que serão abordados, estão: Introdução ao envelhecimento: um novo olhar sobre as necessidades em saúde; Orientações para Prevenções de Quedas; Introdução ao envelhecimento, autocuidado e higiene pessoal; Preparo e administração de medicamentos; Cuidados e procedimentos em situações de emergência; entre outros.