UFMS realiza Colônia de Férias com 60 vagas para atividades com crianças de 6 a 12 anos

Para quem ainda está de férias, a 6ª Edição da Colônia de Férias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 60 vagas para crianças de 6 a 12 anos. Os pais ou responsáveis interessados podem fazer a inscrição a partir do dia 13 de Fevereiro (segunda-feira). A Ação é realizada pelos estudantes doPrograma de educação Tutorial (PET) de Educação Fisica.

Nesta edição, a novidade é que as atividades serão temáticas, com experiências voltadas ao lazer e à sustentabilidade, e terá atividades relacionadas à construção de brinquedos com materiasi recicláveis, visitas a parques de lazer da capital, atividades esportivas, recreativas e artísticas.

O responsáveis pelas crianças devem fazer a inscrição presencialmente entre os dias 13 e 17 de Fevereiro, no curso de educação Física, no Blovo 8 em frente à sala de imprensa no Morenão, na Cidade Universitária. Para a inscrição, é necessário ter em mãos uma cópia de documento com foto do responsável e uma cópia do documento da criança.

As atividade da colônia de férias serão desenvolvidas entre os dias 20 e 24 de Fevereiro, das 13h às 17h, nas quadras cobertas da UFMS.

*Com informações de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul