UFMS realiza Fórum Lixo Zero na Cidade Universitária

Será realizado nesta terça-feira (27) ás 9h o Fórum Lixo Zero no auditório Complexo EAD e Escola de Extensão, na Cidade Universitária.

O evento terá a participação do presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini que abordará a importância do manejo e destinação correta dos resíduos recicláveis e orgânicos.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) possui um acordo de cooperação com o Instituto Lixo Zero Brasil que possibilita que a Universidade participe de todas as ações previstas no calendário anual do Instituto. Rodrigo Sabatini visitará os projetos pilotos da compostagem e da horta comunitária da Universidade Aberta à Pessoa Idosa e logo após, fará uma fala sobre o Lixo Zero e a necessidade da mobilização e engajamento de todos.

“A Universidade é destaque em sustentabilidade dentre as universidades brasileiras e nossas ações desenvolvidas reforça, a importância do debate do tema, como a Semana de Arrecadação do Lixo Eletrônico, a Semana Lixo Zero UFMS, realizada de forma integrada em todos os câmpus, o projeto piloto de compostagem, dentre outros”, ressalta Leonardo.

Ainda de acordo com o diretor, é preciso conscientizar a sociedade sobre o descarte correto dos resíduos produzidos em nossas casas. “Um resíduo descartado incorretamente no ambiente pode causar prejuízos que vão desde o âmbito ambiental, de saúde pública, alagamentos, até o desperdício de recursos públicos”.

A coordenadora da Semana Lixo Zero UFMS, a professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, Karina Righi, aponta a importância na abordagem do tema já que todos somos protagonistas no cenário da geração de resíduos.

“Todos geramos resíduos e todos somos responsáveis pela destinação correta. A importância de conhecer o conceito Lixo Zero é encontrar alternativas para o máximo aproveitamento do resíduo e da destinação ambientalmente correta dele”.

Os participantes do evento receberão certificado.

Instituto Lixo Zero Brasil

Fundado em 2010 O Instituto Lixo Zero Brasil é uma organização da sociedade civil autônoma e sem fins lucrativos pioneira na disseminação do conceito Lixo Zero no Brasil. Sua missão é articular, mobilizar e provocar nova atitudes nas comunidades nacionais e internacionais promovendo a prática do Lixo Zero nos diversos segmentos da sociedade. A Semana Lixo Zero é a ação de maior destaque do Instituto e ocorre na última semana do mês de outubro. Em 2022 a ação ocorreu em cerca de 250 cidades.

*Com informações de Assessoria