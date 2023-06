UFMS realizará diagnóstico gratuito de escoliose

Além do mês do meio ambiente, junho também é dedicado à conscientização da escoliose, uma doença que atinge cerca de 3% da população mundial com idade até 18 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas convivendo com a enfermidade.

Com o objetivo de identificar precocemente a escoliose em crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos, será realizada uma ação gratuita de 12 a 16 de junho, na Clínica Escola Integrada. São 50 vagas disponíveis.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento, Thomaz Burke, explica que a escoliose é uma deformidade progressiva da coluna vertebral e que a idade ideal para a identificação precoce é de 8 a 13 anos, podendo assim garantir o melhor tratamento para barrar a progressão da curva.

Segundo o professor, um grande problema para pacientes com escoliose é o acompanhamento por meio de múltiplas radiografias. Raios-x são perigosos a médio e longo prazo, por usarem um tipo de radiação ionizante, o que pode aumentar as chances de alguns tipos de câncer nessa população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ação da UFMS será possível utilizar um sistema de escaneamento 3D de tronco desenvolvido em parceria com a Universidade de Alberta, no Canadá. “Desenvolvemos um equipamento livre de radiação. O equipamento é composto por um scanner corporal que digitaliza o tronco do paciente em três dimensões e é capaz de analisar as assimetrias existentes com acurácia milimétrica. O sistema ainda é capaz de detectar a escoliose e dizer a sua gravidade”, afirma Thomaz.

O agendamento deve ser feito de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h, pelo telefone 67 3345 7967.

*Com informações de UFMS