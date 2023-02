Vacinação contra febre aftosa atinge resultados positivos em Mato Grosso do Sul

Em 2022, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) realizou uma inversão na estratégia de vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa, realizada em maio, foi destinada aos animais jovens, com até 24 meses de idade, enquanto a segunda etapa, realizada em novembro, foi destinada aos animais de todas as idades.

Na etapa de novembro de 2022, foram vacinados quase 18 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos, em 52 mil 279 propriedades. De acordo com os dados oficiais, Mato Grosso do Sul alcançou um resultado excelente de cobertura vacinal, acima de 99%, tanto para as propriedades, que foi de 99,65%, como para os animais, que foi de 99,80%.

Não é a primeira vez que o estado ganha destaque no assunto. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul tem se destacado pela excelência na realização da vacinação desses animais, alcançando índices acima de 99% de cobertura vacinal, conforme dados referentes às etapas de novembro de cada ano.

Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), o próximo passo é obter o reconhecimento internacional pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e expandir o mercado da carne produzida no estado.

É possível notificar de maneira online casos de doenças em animais, através do portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.