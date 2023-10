Últimos dias de pesca liberada no rios de MS 

Esta é a última semana de pesca liberada em Mato Grosso do Sul. Começa no próximo dia 05 de novembro, a Piracema 2023/2043. O período de defeso – quando as espécies de peixes se reproduzem – é válido para todo território estadual.

Nesta segunda-feira (30) nós conversamos com o tenente da Polícia Militar Ambiental (PMA), André Luiz Leonel Andréa. Para garantir a fiscalização nos rios do Estado, o militar antecipou que a corporação fortaleceu o serviço nas 27 subunidades e investiu na tecnologia com uso de drones.

Leonel, ressaltou a importância dos prazos para declaração de pescado para empresas que comercializam peixes no período de defeso. Acompanhe a entrevista completa.