Últimos dias para inscrições em processo de transferência externa

Estudantes de graduação de Instituições de Ensino Superior, refugiados e portadores de diploma têm até 6 de janeiro para se inscreverem no processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da Cidade Universitária e nos nove câmpus. São 1.609 vagas distribuídas em cursos de todas as áreas do conhecimento.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal inscricao.ufms.br. É preciso realizar o cadastro no portal, para ter acesso à Área do Candidato. Quem já possui o cadastro, pode acessar o portal utilizando o CPF e senha e: selecionar o município, unidade e curso, selecionar o tipo de ingresso: transferência de outras instituições nacionais de ensino superior, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar, ou portador de diploma de graduação; preencher o formulário e anexar os documentos solicitados.

O prazo para os convocados realizarem a matrícula será de 20 a 25 de janeiro de 2023.