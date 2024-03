Um oásis verde no coração da Europa

Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (6), Matheus Barros, comentou como o Programa de Ecologização de Paris, em vigor desde 2007, se destaca como um dos pilares da estratégia de adaptação climática da cidade.

Mais do que um projeto de paisagismo, a iniciativa representa uma verdadeira transformação urbana, com a criação de mais de 500 bosques, 90 jardins compartilhados, arborização de cemitérios, jardins privados, avenidas e ruas, além de passarelas verdes, jardins de chuva e até mesmo estacionamentos com plantas.

