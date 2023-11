Uma direita sem direção em MS

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preocupado com a falta de rumo do PL em Mato Grosso do Sul. Ele tem se reunido com o presidente regional do partido, deputado federal Marcos Pollon, para encontrar um rumo no estado.

As eleições municipais serão no próximo ano e o PL ainda não conseguiu definir nome para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, enquanto os rivais já estão em pré-campanha eleitoral.

O candidato natural seria Pollon, até por ser o dirigente máximo do partido no estado. Só que o martelo não foi batido, porque ele não afasta a hipótese de aparecer outro nome. O certo é que o PL terá candidato próprio, porque a orientação da direção nacional é para o partido lançar candidatos em todas as capitais.

Pollon recebeu a missão de Bolsonaro de preparar o partido para concorrer não só na Capital como nas principais cidades do interior.

Mato Grosso do Sul é considerado um estado com eleitores conservadores. Mas o PL, partido do Bolsonaro, não conseguiu chamar atenção do eleitor da direita. O próprio Pollon já notou isso e está trabalhando para mudar essa visão.

