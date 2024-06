Umidade do ar pode chegar a 15% no estado neste sábado

O fim de semana tem previsão de sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Aliado à estabilidade, neste sábado (08), espera-se ainda baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 45%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido à atuação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera que favorece o tempo mais quente e seco no Estado.

Para hoje (8), a previsão em Campo Grande é de mínima de 19ºC e máxima de 30°C. Os termômetros em Dourados marcam 16ºC inicialmente e chegam aos 32ºC ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresenta variação entre 16ºC e 30°C. Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 17ºC e máxima de 32°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, entre 16ºC e 30°C. Em Coxim, na região Norte, a mínima é de 16ºC e a máxima de 33ºC, já Camapuã amanhece com 18ºC e atinge os 32ºC.

Os termômetros em Corumbá, no Pantanal, marcam 22°C inicialmente e chegam aos 34ºC nos horários mais quentes; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 19ºC e máxima de 34ºC. Neste sábado, os valores em Porto Murtinho variam entre 20°C e 35ºC.