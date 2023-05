União Brasil com dois comandos em Mato Grosso do Sul

O União Brasil vive uma crise interminável em Mato Grosso do Sul. De um lado está a senadora Soraya Thronicke e, do outro, a ex-deputada federal Rose Modesto brigando pelo controle do partido. Soraya excluiu Rose e seu grupo da legenda e passou o comando para Rhiad Abdulahad. Inconformada, Rose bateu às portas da Justiça para ser reincluída nas fileiras do partido e cancelar a convenção que elegeu Rhiad. Ela conseguiu o seu objetivo.

Essa decisão, no entanto, da primeira instância foi derrubada pelo desembargador Marcos Rodrigues e suspendeu a convocação de outra eleição da direção partidária. Só que a direção nacional do partido mandou realizar nova convenção no sábado passado com registro da chapa de Rose. Mas na véspera, o presidente nacional do União, deputado federal Luciano Bivar, inesperadamente, cancelou o evento.

Mesmo assim, Rose Modesto realizou a convenção sob alegação de não ter sido intimada pela Justiça sobre a decisão do desembargador Marcos Rodrigues e por não conhecer a legalidade do cancelamento feito por Bivar.

Com esse imbróglio, o partido ficou literalmente rachado. A Rose conta com apoio das grandes lideranças que eram do DEM, como o ex-governador Murilo Zauith e o ex-ministro da Saúde do Governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta para comandar o partido. Eles estão afastados, também, de Soraya, por diferenças políticas.

Confira na íntegra: