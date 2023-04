União Brasil é uma desunião em nível nacional e em MS

O União Brasil vive uma grave crise nacionalmente. A insatisfação com o presidente nacional, deputado federal Luciano Bivar se tornou crônica. Em Mato Grosso do Sul o cenário não é diferente. A presidente regional do partido, senadora Soraya Thronicke, vive em guerra com lideranças de expressão do partido no Estado.

O caso foi parar na Justiça. A ex-deputada federal Rose Modesto, que disputou o governo do Estado, foi excluída do partido por Soraya e reincluída por determinação judicial.

O partido está desunido. Uma crise sem controle que se aprofunda cada vez mais e Soraya, que controla a legenda com mão-de-ferro em Mato Grosso do Sul, não parece querer abrir espaço para Rose Modesto. Essa crise pode provocar debandada no União Brasil no Estado a pouco mais de um ano das eleições municipais. Rose é pré-candidata à prefeita da Capital. Mas pode acabar saindo candidata por outro partido.