União Brasil, um partido com dois presidentes

O União Brasil só é unido no nome, porque em Mato Grosso do Sul está rachado, passando por crise sem solução à vista. O partido hoje está com dois presidentes. Seria mesma coisa de não ter nenhum comandante, porque a eleição dos dois presidentes está sub judice, que significa estar na espera de uma determinação judicial.

A "treta" que abriu crise no União Brasil envolve a senadora Soraya Thronicke e a ex-deputada federal Rose Modesto. As duas brigam pelo controle do partido. Para eleger o seu candidato a presidente, Soraya excluiu todos os opositores do diretório. O caso foi parar na Justiça.

Soraya fez convenção para eleger o seu candidato Riahad e Rose foi eleita em outra convenção do partido. Mas ninguém assina nada até a Justiça decidir quem é o presidente de fato.

Confira na íntegra: