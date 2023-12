União de esforços sustenta crescimento de cooperativismo no estado

Em Mato Grosso do Sul, 96% dos 79 municípios são cobertos por cooperativas distribuídas entre os sete ramos: agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços, saúde e transporte.

Nesta quinta-feira (22), no Jornal CBN Campo Grande, o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Ramos Régis falou sobre o crescimento do movimento das cooperativas no mundo, no país e especialmente no estado.

Inclusive ele destacou que mesmo em meio a adversidades, o cooperativismo em MS cresceu acima da média nacional. Atualmente são cerca de 500 mil cooperados em 130 cooperativas devidamente registradas na OCB/MS. Acompanhe a entrevista completa.