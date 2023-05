União Europeia afirma possibilidade de acordos com o Mercosul

Durante a visita da Missão Diplomática da União Europeia a Mato Grosso do Sul, o embaixador, Ignacio Ybañez, reafirmou o interesse do bloco europeu em retomar as conversas para formalizar um acordo com o Mercosul.

Afirmação foi feita durante o encontro com o governador Eduardo Riedel no Bioparque Pantanal na manhã desta quinta-feira (25). Comitiva veio ao Estado com o objetivo de conhecer as potencialidades de negócios entre os mercados europeu e sul-mato-grossense.

O governador apresentou aos 10 embaixadores que compõe a Missão Diplomática dos estados membros da UE - Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, Chéquia, Lituânia, Chipre e Polônia – uma palestra com o tema "Encontro MS-EU: Potencialidades para o Desenvolvimento em Comum". Riedel destacou que o Estado tem se preparado para receber novos investimentos sem descuidar da sustentabilidade ambiental.

"Toda a nossa estratégia está calçada nessas quatro diretrizes: próspero, digital, verde e inclusivo. Com uma taxa de desenvolvimento acima da média, não vamos deixar ninguém para trás, com políticas públicas e inserindo as pessoas dentro deste processo de prosperidade e desenvolvimento. Somos um Estado que se propõe a ter nas suas práticas a sustentabilidade, temos três biomas, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. Do ponto de vista dos incentivos fiscais, isto é muito cobrado para a industrialização que vem para o Estado [...] mas também deve cobrar dos parceiros que venham para cá que tenham esta mentalidade”, afirmou o governador.

O secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, falou sobre o projeto do Governo Estadual sobre Carbono Neutro, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no Estado.

Riedel afirmou ainda que, em cinco anos, MS será o primeiro estado brasileiro a possuir saneamento básico em todos os municípios - Foto: Saul Schramm/ Governo do Estado

Em resposta, o embaixador da União Europeia, Ignacio Ybañez, afirmou que o desenvolvimento sustentável e social também são desafios para a Europa e valores defendidos pelo bloco econômico.

“A inclusividade social é uma regra de ouro para nós: não deixar ninguém para trás. Esta visita é um caminho com um objetivo muito forte e que agora tem a possibilidade de se realizar que neste Estado. Vai ter um sentido muito claro, o nosso acordo União Europeia e Mercosul. Nós acreditamos que este acordo vai ser uma agenda para o futuro. Em parceria, somos iguais com princípios e valores democráticos, direitos humanos, sustentabilidade, e que tem relação com comércio e desenvolvimento sustentável, seja no agro ou na indústria", finalizou o embaixador.

Ignacio Ybañez dá esperanças de um acordo econômico entre blocos em breve - Foto: Saul Schramm/ Governo do Estado

O embaixador ainda destacou que, com a Guerra na Ucrânia, houve uma preocupação maior da UE em buscar novas parcerias.

"O mapa dos investimentos europeus no Brasil indica que 50% do capital investido estrangeiro é aplicado no Brasil e queremos investir, em particular, existem temas que para nossas empresas são importantes. [...] Nós não temos a matriz verde energética que o Brasil possui, em particular no Mato Grosso do Sul. Isso vai exigir sacrifícios para nossos cidadãos europeus ainda mais agora com a agressão da Rússia à Ucrânica, isso se multiplicou. Podem contar com as empresas europeias para acompanhar este esforço", ressaltou.

Além do secretário Verruck, estavam presentes no encontro o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino.

Agenda

A comitiva da UE chegou a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (25) para cumprir uma série de compromissos até sábado (27). As conversas com os estados membros do bloco podem resultar em investimentos estrangeiros em diversas áreas do Estado.

Na quinta-feira (25), o governador Eduardo Riedel recebeu a comitiva no Bioparque Pantanal, com uma palestra sobre as “Potencialidades de MS". A delegação também foi recebida pelo presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, que apresentou o “Programa Carbono Neutro".

Na sexta-feira (26), a pauta é a cooperação científica-educacional entre o Brasil e UE, com uma reunião entre os chefes da missão diplomática e reitores de várias instituições de ensino, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Neste sábado, a delegação estará no município de Aquidauana para visitar o Pantanal.

*Com informações do Governo do Estado