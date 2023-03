Unidade de Bem-Estar Animal começa a atender casos de emergência

A Unidade de Bem-Estar Animal (Ubea) começa a atender casos de alta complexidade e emergência, a partir desta segunda-feira (6). O convênio firmado com a Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS) vai garantir que serviços como radiografia, cirurgia ortopédica e internação sejam disponibilizados de forma gratuita a tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Aberta desde de dezembro de 2022, a UBEA realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clinicas credenciadas.

A UBEA já atendeu cerca de dois mil animais entre atendimentos na unidade e a protetores independentes e ONG’s e abriu 600 vagas para castração apenas em fevereiro. No local são disponibilizadas 30 senhas distribuídas no período matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os interessados devem comparecer ao local com comprovante de residência, documento com foto e o Número de Identificação Social (NIS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

A Ubea fica localizada na Rua Rui Barbosa, 3538 - Centro.

Horário de funcionamento: Administrativo é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Atendimentos clínicos serão das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande