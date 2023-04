Unidades agroindustriais de bioenergia recebem Selo Social "Empresa Amiga da Mulher"

Empenhadas em tornar o setor sucroenergético um ambiente cada vez mais plural e com maior participação feminina, empresa de bioenergia alcançou um importante reconhecimento por parte do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. As duas plantas agroindustriais, localizadas em Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, respectivamente, receberam o Selo Social "Empresa Amiga da Mulher", em solenidade realizada no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, na última sexta-feira (31), com a presença de autoridades como a ministra da Mulher, Cida Gonçalves; o governador do estado, Eduardo Riedel; e a primeira-dama, Mônica Riedel.

Para Silvana Sacramento, diretora de Pessoas & Organização e Comunicação da Atvos Bioenergia, a conquista reflete uma jornada já bem-sucedida da empresa rumo à maior promoção da inclusão e diversidade no agronegócio, mas ainda com um longo caminho à frente a ser trilhado. "Ficamos muito honrados por receber esse importante reconhecimento por parte do Estado, pois mostra a evolução contínua do nosso trabalho. Pela primeira vez duas de nossas unidades foram contempladas com o Selo, o que nos motiva e nos dá mais energia para continuarmos em nosso propósito de fomentar o protagonismo das mulheres no campo e onde mais elas desejarem", afirma a executiva.

A empresa também é signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2016, estimulando ações em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o ODS 5 – Igualdade de gênero, que tem como foco a ampliação de ações voltadas para equidade de gênero e geração de mais e novas oportunidades para mulheres. Além disso, segue desde 2019 os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs – Women's Empowerment Principles), uma iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global, além de contar com um Comitê de Diversidade & Inclusão, que reforça debates e iniciativas que valorizam a diversidade, com respeito, igualdade e acolhimento no ambiente de trabalho.

O Selo Social Empresa Amiga da Mulher, concedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), reconhece as melhores práticas inovadoras e programas educativos para promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho.

*Com informações de AssessoriaAtvos