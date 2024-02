Unidades de Saúde terão receita impressa em duas semanas

Em entrevista ao Jornal CBN CG, desta terça-feira (13), a secretária municipal de saúde, Rosana Leite, afirmou que o município vai cumprir a decisão judicial de implantar a emissão de receita impressa nas unidades de saúde da Capital até o dia 26 de fevereiro.

“Nós vamos cumprir. Mas para cumprir determinadas situações nós precisamos cumprir outras coisas para operacionalizar. Para fazer uma impressão não é tão simples assim. Além de toda a internet wi-fi, hoje todas as unidades já contam com fibra óptica, nós temos impressoras nas unidades, não na quantidade, porque ainda não chegou. Porém juntamente com a inclusão digital, a gente vai fazer uma campanha muito forte para as pessoas cadastrarem no GOV.BR, no Meu SUS Digital, que vai ter o prontuário digital interligado".

Em relação à acessibilidade de receituário, a secretária ressaltou a fase de implantação de um sistema digital chamado de ‘Horus’ com conexão de prontuário, receita e disponibilidade na farmácia pública, até o final do ano.

“O médico vai prescrever e vai direto para o smartphone do paciente. Então, a gente está pensando nessas estratégias. Quem não tem, com certeza (a receita) vai ser impressa. Às vezes nós construímos algumas leis e engessamos, mas o mais importante é que o paciente tenha não só a medicação, mas a informação”.

Sobre os investimentos em infraestrutura, Leite antecipou que pretende entregar, este ano, a revitalização de 40 unidades de saúde. Uma das principais unidades que passa por obras desde o ano passado, a UPA Vila Almeida, está entre as prioridades.

“UPA Vila Almeida deve ficar pronta no final do ano. Essas frentes de trabalhos são feitas por servidores da própria prefeitura e não é necessário realizar licitação”, disse a secretária.

Ela assumiu oficialmente a pasta há uma semana (05), no entanto, já recebeu críticas do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (Carlão), sobre sua postura de isolamento. Questionada sobre como pretende lidar com os vereadores, a secretária disse surpresa com o julgamento.

“Eu desconheço essa crítica e nem sei porque ela foi formulada. Eu assumi a secretaria há aproximadamente um mês, mas nos lugares onde eu passei tanto pelo ministério da educação, como responsável pela educação em saúde do país, sempre tive contato com deputados, senadores, ministros inclusive. Quando eu estava no Hospital Regional, o meu gabinete sempre esteve aberto. Também quando eu fui para a Secovid também tínhamos essa postura. Então nós não mudamos como pessoa e a postura continuará a mesma. Quando os vereadores sempre ligam, nossa prefeita já deu a ordem, nós atendemos todo mundo, eles são os representantes do nosso povo”, afirmou Leite. Acompanhe a entrevista.