Uniprime Pioneira aposta no potencial econômico e inaugura filial na Capital

A Uniprime Pioneira cooperativa de crédito com 27 anos de mercado, inaugura sua filial na última quinta-feira, em Campo Grande. Apostando na ascensão econômica de Mato Grosso do Sul.

Além de outras duas agências em Dourados e Mundo Novo, o retorno para a Capital apresenta uma agência requintada com profissionais preparados e vantagens para realizar bons negócios com a certeza de atender a expectativa dos clientes independente do ramo de atuação.

Sabendo do potencial do Estado, o gerente que ficará a frente da agência, Rodrigo Giacomelli, entende o momento como pontual e positivo para o retorno. “A expectativa é extremamente positiva, haja vista que o sistema Uniprime já atuava no Mato Grosso do Sul e a outra cooperativa resolveu se desfiliar do sistema. Nos últimos dias a gente ligou para centenas de médicos e a perspectiva e o interesse deles para o retorno da Uniprime está muito positivo”, disse Rodrigo.

Diante do potencial econômico sul-mato-grossense, o presidente da Uniprime Pioneira Orley Campagnolo acredita que a cooperativa tem muito espaço para continuar crescendo e colaborando com a força dos negócios do cooperados.

Diferencial

O atendimento diferenciado para atender o cliente em cada demanda apresentada, taxas competitivas são algumas das vantagens que podem atrair mais clientes para a cooperativa.

Apesar da grande expectativa girar em torno de profissionais da saúde, outros ramos de negócios também são esperados. “A gente enxerga em Mato Grosso do Sul um mercado amplo, não apenas na área da saúde. Já que a Uniprime é livre admissão”, explicou.

Ou seja, empresário de qualquer ramo de atuação pode tornar-se um associado. Com viés do cooperativismo clássico, o gerente é certeiro em pontuar: “A gente vai dar muito trabalho aqui para às intuições financeiras da cidade”.

Cooperativa de livre admissão

Com a experiência adquirida e olhar visionário do Orley Campagnolo, entendeu-se a necessidade expansão na atuação da cooperativa. Tudo foi decidido pelo conselho de administração que promoveu uma Assembleia juntamente com os cooperados quando houve a abertura do estatuto.

“E foi aberto posteriormente para os profissionais da área de saúde, dentistas, farmacêuticos, e ainda vendo muita oportunidade no mercado a cooperativa abriu ainda o estatuto para todos os profissionais e empresários intendente do segmento”.

Para tanto são produtos e taxas de juros diferenciadas que garante negócios de excelência. Os serviços são dos mais variados para atender dinâmicas distintas do empresário, desde a aquisição de equipamentos profissionais a longo prazo até operações pós-fixada, o que em um cenário de curva de queda de juros é um excelente atrativo para utilização.

Linha de crédito para adquirir equipamentos

“São todos os equipamentos profissionais, seja para profissionais de área da saúde como outros profissionais também. Como engenheiros, arquitetos enfim. Então é uma linha específica para aquisição de equipamentos”.

Retorno

Agora na frente dos negócios e o comando da singular Pioneira, a Uniprime quer colaborar para realizar o sonho do sul-mato-grossense por meio de serviços e taxas distintas das outras encontradas no mercado

Segundo o presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, Campo Grande é uma cidade moderna e pujante e a cooperativa chega para trazer atendimento de excelência aos novos cooperados. “Campo Grande é uma cidade de alta qualidade, de alto padrão socioeconômico. Tem um público que aprecia muito o modo como nós procedemos e como fazemos negócios. Por tudo que construímos nestes 27 anos de história, estamos credenciados para enfrentar mais esse desafio”, destacou.

Histórico

A Uniprime Pioneira possui em sua trajetória de 27 anos tendo como diferencial a solidez de atuação, prime no atendimento. A unidade Pioneira iniciou com um conglomerado de médicos que formam uma cooperativa.

“A nossa unidade pioneira foi justamente fundada por um grupo de médicos em Toledo há 27 anos. Por muito tempo ficou fechada com médicos, posteriormente abriu estatuto para outros profissionais da área da saúde”, comentou o gerente.

Com expertise na área da saúde sendo lapidada por quem entende do nicho de profissionais. “São profissionais extremamente exigentes que a gente desenhou vários produtos e serviços para atender essa demanda”.

A nova agência está localizada no “coração de Campo Grande” nos altos da Avenida Afonso Pena, 4496. Esta será a 17ª agência da cooperativa no Brasil e a 3ª no Estado que integra uma instituição sólida no mercado com excelência em classificação de risco, mais de 12.500 cooperados nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.