Uniprime Pioneira aposta no potencial econômico e inaugura filial na Capital

A Uniprime Pioneira cooperativa de crédito com 27 anos de mercado, inaugura sua filial no início da noite desta quinta-feira (7), em Campo Grande. Apostando na ascensão econômica de Mato Grosso do Sul.

Além de outras duas agências em Dourados e Mundo Novo, o retorno para a Capital apresenta uma agência requintada com profissionais preparados e vantagens para realizar bons negócios com a certeza de atender a expectativa dos clientes independente do ramo de atuação.

Diante do potencial econômico sul-mato-grossense, o presidente da Uniprime Pioneira Orley Campagnolo acredita que a cooperativa tem muito espaço para continuar crescendo e colaborando com a força dos negócios do cooperados

Confira a etrevista completa com José Marques no CBN Festas e Eventos: