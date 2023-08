Universidade investiga vírus silencioso com alto número de infectados no país

O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas, conhecido pela sigla HTLV é alvo de uma pesquisa científica do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias (PPGDIP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

HTLV é um vírus que infecta os linfócitos T, que são um tipo de células de defesa do organismo. O Brasil se destaca como um dos países com maior número absoluto de infectados e a doença é silenciosa, podendo se agravar ao longo dos anos no portador.

A contaminação pode ocontecer de forma sexual, além de transfusão sanguínea e compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas; amamentação, gestação e no momento do parto.

"Além disso, uma parcela dos indivíduos portadores poderá desenvolver ATL, um tipo de linfoma agressivo [Câncer do sistema linfático] e/ou Mielopatia, que compromete progressivamente a movimentação dos membros inferiores”, explica o grupo do Programa de Pós-Graduação.

Exame

Podem participar da pesquisa pessoas residentes em Campo Grande. As etapas incluem uma entrevista e coleta de sangue para realização do exame de HTLV, totalmente gratuito. Além do resultado do teste, pacientes recebem informações sobre as formas de transmissão.

"Como não há tratamento específico contra o vírus, a melhor forma atual para combatê-lo é evitar a transmissão para outras pessoas e o diagnóstico precoce para facilitar o manejo clínico da infecção”, explica a doutoranda Carolina Amianti.

Agendamentos do exame podem ser realizados no telefone (67) 98114-4345. As coletas estão sendo realizadas no Laboratório de Imunologia Clínica do Laboratório de Análises Clínicas (LAC/FACFAN).

Estudo

A pesquisa está sendo conduzida pelo laboratório de Imunologia Clínica/FACFAN-UFMS, coordenado pela doutoranda Carolina Amianti, Professora Drª Ana Rita Coimbra Motta de Castro e Drª Larissa Melo Bandeira, além da Drª Silvia Naomi de Oliveira Uehara (médica infectologista-UFMS), que realiza os atendimentos clínicos dos pacientes encaminhados pelo projeto.

Projeto é realizado em parceria ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

“Nosso grupo já conduziu estudos epidemiológicos do HTLV em populações específicas, como população quilombola, indígena, privados de liberdade, HSH e imigrantes e descendentes de japoneses, em Mato Grosso do Sul. Mas não conhecemos a prevalência do HTLV na população geral da nossa região”, explicou a professora Ana Rita.

*Com informações de Ebserh