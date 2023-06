Universitários usam rede social para alertar colegas de assalto na região da UFMS

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) usaram as redes sociais para alertar sobre uma série de assaltos sofridos na região da Vila Olinda, proximidades da universidade.

Os estudantes relataram assaltos e tentativas de assalto sofridos nesta semana, entre terça (30) e quinta-feira (1). Todos na mesma região e segundo descrição, possivelmente, pelo mesmo criminoso.

“Acabei de receber uma tentativa de assalto perto daquele hotel da polícia, na rua do bar da tia (próximo à UFMS). Era 6:43 da manhã, ele estava a pé, de boné azul com máscara preta no rosto e blusa de frio preta. Ele estava armado com uma pistola”, escreveu uma das estudantes na rede social, com o intuito de alertar os universitários que moram na região.

Outra estudante revela que teve o celular roubado por um homem com as mesmas características e vestes relatadas por outras vítimas. "Gente, ontem ele me assaltou na esquina da academia. Estava armado e levou meu celular", relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma moradora desabafa que a insegurança no bairro é grande. “Moro ali na região, que sofre com assaltos há muito tempo. E nossa iluminação é ruim [...] isso facilita a ação de bandidos [...] Eu tenho que andar sempre em alerta e é um sentimento de insegurança que nunca passa”, reclama.

A produção da Rádio CBN Campo Grande fez contato com a Polícia Militar (PMMS) e com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e aguarda retorno sobre as rondas policiais realizadas na região.