Urbanização da Orla da Cachoeira dos Diamantes, em Rochedo, gera expectativas

A obra de urbanização e paisagismo da Orla da Cachoeira dos Diamantes, em Rochedo, está gerando expectativas positivas entre moradores e comerciantes da região. O Governo do Estado investiu R$ 3,2 milhões no projeto, que prevê a instalação de calçadas com acessibilidade, piso tátil, mobiliários urbanos, equipamentos de lazer e infraestrutura de apoio.

Os trabalhos começaram em agosto e já foram concluídos 30%. A previsão é que a obra seja entregue em dezembro de 2023.

O projeto vai transformar a orla da cachoeira em um espaço mais agradável e acessível para moradores e turistas. As calçadas serão pavimentadas com piso antiderrapante, o que facilitará a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. Também serão instalados bancos, lixeiras, bicicletários, um pergolado, um portal e oito quiosques.

Além disso, a obra vai contemplar a construção de um parquinho infantil e de uma academia ao ar livre.

Os comerciantes da região estão otimistas com a obra. Eles acreditam que o aumento da infraestrutura vai atrair mais turistas e gerar mais movimento nos negócios.

“Estamos muito felizes com essa obra. Ela vai valorizar nosso principal atrativo turístico e gerar mais oportunidades para a nossa comunidade”, disse o comerciante José da Silva.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destacou que a obra vai contribuir para a valorização dos atrativos naturais de Rochedo.

“É um investimento tanto para os moradores quanto para os turistas. Depois de pronto, o espaço será uma ótima opção de lazer e esporte para toda a comunidade”, afirmou.