Urgência e Emergência: 6 unidades terão médicos pediatras hoje na Capital

Para a tarde desta quinta-feira (18), duas unidades de saúde na Capital terão atendimento pediátrico. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino e Universitário terão 7 e 5 pediatras, respectivamente.

Já no período da noite, a UPA Coronel Antonino terá 6 profissionais e a UPA Universitário seguirá com 5. Além das duas unidades, as crianças também poderão receber atendimento na UPA Moreninha (4), UPA Leblon (3) e nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia (3) e Tiradentes (1).