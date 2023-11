USDA Publica amanhã relatório de oferta e demanda da soja

Nesta próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulga o relatório de oferta e demanda, o documento mais importante do setor em todo o mundo.

Para a soja, os operadores de mercado nos Estados Unidos, esperam uma leve redução na safra norte-americana, alguns têm pontuado estimativa abaixo de 111 milhões de toneladas. Vale lembrar que por lá a colheita da oleaginosa está em fase final. Ao mesmo tempo, há uma forte preocupação e foco nas lavouras na América do Sul.

As sinalizações de atraso na semeadura em maior parte do Brasil e o clima pouco amigável para as áreas de produção traz desconfiança quanto a capacidade brasileira de produzir 162,5 milhões de toneladas na campanha 2023/24. Contudo, o USDA costuma ser conservador e não deve apresentar cortes mais profundos. Na Argentina o cenário é um pouco diferente, a janela de plantio é bem parecida com a do Rio Grande do Sul, com isso, não devemos ver alterações nos números para os portenhos.

Contudo, o mercado internacional da soja trabalhava com certa "euforia" nesta quarta-feira e as posições de curto prazo negociadas em Chicago subiam mais de 1%. Em resumo, há uma demanda forte por soja nos EUA e qualquer problemas na safra brasileira e clima pouco favorável oferece suporte aos negócios.

