USF da Capital realiza fisioterapia respiratória para crianças

A Unidade de Saúde da Saúde (USF) do Bairro Maria Aparecida Pedrossian disponibiliza atendimento inédito especializado em fisioterapia respiratória para crianças e adolescentes. A iniciativa é do Grupo “Respira AB”, implementado em parceria com o curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio do Nasf Universitário A.

Objetivo é reduzir internações e quadros mais graves de pacientes com sintomas respiratórios agudos e crônicos. Os atendimentos ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, sob a supervisão da Profª Leila Foerster Merey, proporcionando tratamento em fisioterapia com o objetivo de minimizar os efeitos das doenças e sintomas respiratórios, melhorando a qualidade de vida das crianças acompanhadas e de seus familiares.

Durante as sessões, são realizadas orientações aos pais e cuidadores sobre medidas externas que podem ser adotadas, diminuindo o número de crises e ou a intensidade dos sintomas respiratórios.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande