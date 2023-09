Uso de energia elétrica em MS atinge novo recorde

Nesta segunda-feira (25), por volta das 22h, a demanda por consumo de energia elétrica no estado alcançou 1.395 MW, volume 11% maior se comparado com o último recorde registrado no dia 21 deste mês (1.248 MW).

Essa diferença é o suficiente para abastecer uma Dourados e meia, a segunda maior cidade do estado, de acordo com a Energisa.

“A empresa tem feito um mapeamento em tempo integral de toda a rede elétrica dentre um plano chamado de Ondas de Calor, que estuda e monitora os efeitos do clima e em especial do fenômeno El Niño. Nós já investimos milhões de reais na troca de transformadores e estamos substituindo mais equipamentos ao verificar demandas de consumo pelo calor elevado. Mas contamos com o apoio dos nossos clientes, sejam eles comerciais, residenciais ou industriais, que devem declarar corretamente a carga utilizada para evitar sobrecarga e possíveis interrupções de energia. E quando tiver uma ocorrência, o cliente deve entrar em contato com a gente pelos canais de atendimento”, explica Rodolfo Acialdi Pinheiro, gerente de Planejamento de Orçamento da Energisa.

O alerta da empresa é que a conta pode ter aumento com o maior uso dos aparelhos de ar-condicionado, ventilador e geladeira. Algumas atitudes podem contribuir para suavizar o custo na conta de energia do fim do mês:

Ar-condicionado

Não deixe portas e janelas abertas com o equipamento ligado.

Mantenha os filtros limpos.

Diminua ao máximo o tempo de utilização do aparelho.

Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Se possível, priorize a posição de 23ºC.



Ventilador

Deixe ligado apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, ele apenas desperdiça energia.



Geladeira

Evite deixar a porta aberta.

Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções.

Não coloque alimentos quentes dentro do equipamento.

Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira.

Não forre as prateleiras.

Descongele a geladeira e verifique as borrachas de vedação regularmente.

Atendimento

Em casos de queda de energia, é necessário que os consumidores registrem a solicitação de falta de energia pelos canais de comunicação. A atualização de carga pode ser feita pleos meios:

Aplicativo EnergisaOn; site; WhatsApp (Gisa); CallCenter: 0800 722 7272.