Uso de pivôs centrais, em sistemas de irrigação, tem tornado a produção da soja mais eficiente em MS

O uso da irrigação, com sistema de pivôs centrais na lavoura, tem sido uma ferramenta importante de contribuição para o desenvolvimento da agricultura em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Em Maracaju, muitos produtores utilizam da irrigação como aliada no desenvolvimento da soja, tornando a produção mais eficiente ao longo de todo ciclo da cultura.

Embora o investimento seja ainda alto, o resultado em produtividade é melhor. Agrônomos dizem que mesmo nas áreas tradicionais de agricultura, com solos mais férteis e regimes de chuva mais estáveis, os sistemas irrigados têm contribuído para o aumento de produtividade e melhor planejamento das culturas, maximizando o uso da terra, o que também contribui para a sustentabilidade ambiental.

Continue Lendo...

O sistema de irrigação tem permitido o avanço da agricultura em municípios como Três Lagoas, Selvíria, Aparecida do Taboado. Outras áreas com uso de pivôs centrais são em Bandeirantes, no Norte do Estado e em Ponta Porã, na região Sul.

Benefícios

Para que seja uma atividade bem-sucedida, o cultivo da soja requer uma série de cuidados no manejo, desde o plantio até a colheita. Nesse contexto, a irrigação adequada desempenha um papel crucial no desenvolvimento da planta, garantindo que ela tenha água suficiente em todas as etapas do cultivo. A água fornece nutrientes essenciais para a planta, além de ajudar no transporte de componentes químicos e na regulação da temperatura na planta. Sem irrigação suficiente, as plantas de soja ficam suscetíveis a estresses hídricos, resultando em safras com números inferiores e plantas fracas.