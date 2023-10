Uso excessivo da tecnologia provoca inflamações de mão e pescoço

A tecnologia, especialmente o celular, entrou definitivamente na vida das pessoas. No entanto, tudo que é demais provoca implicações. Por exemplo, o uso do aparelho horas a fio tem levado algumas queixas aos consultórios médicos como dor no pescoço e mãos. Algumas inflamações inclusive já receberam alguns nomes relacionados a causa, whatsAppinite e neck text.

Nesta quinta-feira (12), o Jornal CBN CG conversou com o ortopedista, cirurgião de mão, Gabriel Almeida. Ele explicou que em linhas gerais os problemas estão relacionados à falta de postura e excesso de uso.

“Estima-se que as pessoas usem o celular cerca de 6 a 8 horas por dia. Durante o uso, as pessoas colocam o pescoço um pouco para frente. Essa flexão, cerca de 60° do pescoço, leva uma força que a musculatura tem que carregar cerca de 27 quilos. Isso foi descrito como síndrome do pescoço de texto, ou neck text ”.

Já a whatsAppnite, segundo o especialista, é uma tendinite nas mãos por implacações nos dedos devido a maneira de digital na tela do celular, com os dedões.

O médico falou ainda sobre causa, prevenção e tratamento. Acompanhe a entrevista completa.