Usuários da Casa da Saúde precisam atualizar cadastro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) solicita a todos os usuários da Casa da Saúde que façam a atualização de seu cadastro. De acordo com a Secretaria, manter o cadastro atualizado garante que o paciente seja contatado, assegura o planejamento das ações de saúde de cada território e, além disso, oferece mais qualidade no atendimento.



A atualização pode ser feita através do link ou, de forma presencial, no momento em que o usuário realizar a retirada de medicamento no seu município. O recadastramento visa aumentar os contemplados na entrega de medicamentos em casa nos 79 municípios do estado, por meio do Programa Remédio em Casa.



Em Mato Grosso do Sul, o recebimento, armazenamento e entrega dos medicamentos adquiridos pelo Governo do Estado, assim como os que vem do Ministério da Saúde para atender a saúde pública são de responsabilidade da Coordenadoria de Logística Farmacêutica por meio da empresa Logística Inteligente de Medicamentos (LIM).

De maneira provisória, a Casa da Saúde está atendendo no Centro de Convenções Albano Franco, localizado a avenida Mato Grosso, 5.017 – Carandá Bosque, em Campo Grande.



Programa Remédio em Casa



Instituído pela Resolução nº 76/SES/MS, o Programa Remédio em Casa é uma estratégia desenvolvida pela SES de entrega de medicamentos aos usuários nas residências ou locais estabelecidos para usuários com cadastro ativo no Componente CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) e/ ou na Coordenadoria de Demandas em Saúde.

