Vacina bivalente contra covid-19 começa a ser aplicada na próxima segunda-feira em Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio do Núcleo Municipal de Imunização, inicia a campanha de vacinação contra a covid-19 2023 na próxima segunda-feira (27). A imunização acontece com as novas vacinas bivalentes distribuídas pelo Ministério da Saúde. De acordo com esquema de escalonamento, definido na “Nova Estratégia de Intensificação da Vacinação”, o público considerado prioritário será o primeiro a ser vacinado.

Neste primeiro momento devem se vacinar: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos; e indígenas, ribeirinhos, e quilombolas a partir de 12 anos.

O coordenador do Núcleo Municipal de Imunização, Edvan Marcelo Marques, explica que a nova vacina bivalente da Pfizer está disponível apenas para as pessoas com o ciclo básico vacinal concluído. Ou seja, aquelas que tenham tomado, no mínimo, as duas doses iniciais.

“Recebem os imunizantes bivalentes pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. Além disso, a dose só será aplicada após um período mínimo de quatro meses após a última dose de reforço ou última dose do esquema primário”, comenta

As doses estarão disponíveis normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) assim como os outros imunizantes, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente.

Nas próximas fases, ainda sem datas definidas, devem ser incluídas pessoas de 60 anos ou mais, além das gestantes e puérperas.

*Com informações de Assecom