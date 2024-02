Vacinação contra a dengue em Corumbá pretende imunizar 3 mil crianças de 10 e 11 anos

A vacinação contra a dengue em Corumbá começou neste sábado (24) e as doses estão sendo aplicadas em três locais diferentes, com prioridade para a parte alta da cidade. O Ministério da Saúde enviou 3.060 doses do imunizante, que devem ser aplicadas em crianças de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue.

Das 8h às 18 horas, a vacina está disponível no Centro de Saúde da Ladeira – Dr Moysés dos Reis Amaral. No período das 8h às 11h, a imunização estará disponível no Conjunto Residencial Corumbella II, parte alta da cidade. Já na UBS Simone Flores, localizada na rua José de Barros Maciel esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Guatós, o serviço será das 8h às 13 horas.

Continue Lendo...

Conforme a Prefeitura de Corumbá, o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre cada uma delas. Todas as doses enviadas são para a primeira aplicação. "As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses", informou o governo municipal.

A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Em Corumbá, conforme boletim epidemiológico do final de janeiro, foram registrados 56 casos suspeitos, sendo que 48 deles estavam considerados como graves. Jovens na faixa entre 10 e 19 anos apareceram como o segundo grupo mais afetado, com 10 registros. A faixa etária entre 20 e 29 anos é a mais afetada, com 17 casos suspeitos. Não há registro oficial de óbitos no município.